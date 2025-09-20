Participez à la visite d’un auditoire de 1561 et de ses cachots Ancien Auditoire Joinville

Participez à la visite d’un auditoire de 1561 et de ses cachots Ancien Auditoire Joinville samedi 20 septembre 2025.

2€ plein tarif, gratuit pour les moins de 18 ans. Durée : 45 min

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Découvrez le lieu où le bailli administrait la justice dans la principauté de Joinville sous l’Ancien Régime. Seront présentés les anciens cachots et leurs reconstitutions, dont 100 personnages costumés.

L’association « Sauvegarde du patrimoine de Joinville » vous guidera tout au long de cette visite commentée, qui débute par les parties historiques conservées du bâtiment, passe par la cuisine du geôlier, traverse les prisons et s’achève par la reconstitution du « barreau ».

Après cette présentation de la justice sous l’Ancien Régime, la visite se poursuit par l’évocation de l’histoire de la ville de Joinville et de ses seigneurs. Ce voyage commence avec des maquettes et des reconstitutions grandeur nature, pour se terminer dans les combles du bâtiment, où trône une horloge monumentale entre de majestueuses poutres.

Ancien Auditoire 17 rue de l’Auditoire, 52300 Joinville Joinville 52300 Haute-Marne Grand Est http://www.auditoire-joinville.fr Le tribunal du Bailliage a été construit en 1561 par François de Guise pour administrer la haute justice dans sa principauté de Joinville. L’édifice présente une maquette de la ville ainsi que des reconstitutions grandeur nature de l’histoire de la ville et de ses seigneurs. Stationnement en ville à proximité du bâtiment (proche mairie). Bâtiment inaccessible en fauteuil roulant (nombreux escaliers).

