Participez à l’atelier annuel de théâtre et improvisation de la Bande à Godot Espace 19 Riquet/Tanger Paris mercredi 1 octobre 2025.

Atelier annuel de théâtre & impro – dès le 1er octobre 2025 !

Envie de lâcher prise, de rigoler et de jouer la star (même pour 3 heures) ? Venez tenter l’aventure !

Aucun niveau requis, juste l’envie de s’amuser dans une ambiance bienveillante et dynamique.

3 créneaux au choix :

Mercredi 19h-22h – 5 du 104 (19e)

Vendredi 19h-22h – Gymnase Traëger (18e)

Samedi 14h-17h – Espace 19 Riquet/Tanger (19e)

Le tout pour… 50€ l’année ! (Oui, oui, l’année entière. Même pas le prix d’un resto un peu chic).

⚡ Places limitées – inscription obligatoire par mail : labandeagodot@gmail.com

Merci d’indiquer :

Nom & prénom

Téléphone

Le jour choisi (mercredi, vendredi ou samedi)

Rejoignez-nous et laissez votre quotidien… en coulisses

À très vite sur scène !

Atelier annuel de théâtre & d’improvisation . Ouvert à toutes et tous, débutantes et débutants bienvenues !

Du mercredi 01 octobre 2025 au mardi 30 juin 2026 :

samedi

de 14h00 à 17h00

vendredi

de 19h00 à 22h00

mercredi

de 19h00 à 22h00

payant

50 € L’année

Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans. Jusqu’à 102 ans.

Espace 19 Riquet/Tanger 53 rue riquet 75019 Paris

+33760124999 labandeagodot@gmail.com