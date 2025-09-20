Participez à l’atelier : «Les grands défis des petits architectes» Hôtel Jacquet – Musée des beaux-arts Nancy

Participez à l’atelier : «Les grands défis des petits architectes» Hôtel Jacquet – Musée des beaux-arts Nancy samedi 20 septembre 2025.

Participez à l’atelier : «Les grands défis des petits architectes» 20 et 21 septembre Hôtel Jacquet – Musée des beaux-arts Meurthe-et-Moselle

Atelier en continu.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

En famille ou entre amis, relevez des défis créatifs et amusants : hauteurs vertigineuses, équilibres instables, modules interchangeables… Inventez, expérimentez et construisez des structures incroyables qui défient la gravité et repoussent les limites du possible !

Hôtel Jacquet – Musée des beaux-arts 3 Place Stanislas, 54000 Nancy, France Nancy 54000 Saint-Nicolas – Charles III – Ville vieille – Trois Maisons – Léopold Meurthe-et-Moselle Grand Est 0383853072 https://musee-des-beaux-arts.nancy.fr le musée est ouvert tous les jours de 10h à 18h, sauf le mardi. Il est fermé les 1er janvier, 1er mai, 14 juillet, 1er novembre et 25 décembre

En famille ou entre amis, relevez des défis créatifs et amusants : hauteurs vertigineuses, équilibres instables, modules interchangeables… Inventez, expérimentez et construisez des structures qui la…

© Musée des Beaux-arts de Nancy – Ville de Nancy