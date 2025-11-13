Participez à l’Aventure Enedis : Électrotechnicien Travaux Sous Tension Saint-Georges-des-Coteaux – Agence SAINTES SAINT GEORGES Saint-Georges-des-Coteaux

Participez à l’Aventure Enedis : Électrotechnicien Travaux Sous Tension Jeudi 13 novembre, 08h00 Saint-Georges-des-Coteaux – Agence SAINTES SAINT GEORGES Charente-Maritime

Participez à l’Aventure Enedis : Électrotechnicien Travaux Sous Tension Vous êtes passionné d’électrotechnique et souhaitez mettre vos compétences au service de la distribution d’électricité ? Ne manquez pas l’événement de recrutement organisé par Enedis à Saintes le jeudi 13 novembre de 9h à 12h à l’agence France Travail de Saintes.

Réunion d’information collective le jeudi 13 novembre 2025 avec la présentation de l’entreprise ENEDIS et du métier proposé. Démonstrations en Direct : Assistez à

Saint-Georges-des-Coteaux – Agence SAINTES SAINT GEORGES 17810 Saint-Georges-des-Coteaux Saint-Georges-des-Coteaux 17810 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

