Participez à l’Escape Game Mission Industrie dans le cadre de la Semaine de l’Industrie Livron-sur-Drôme – Agence CREST Livron-sur-Drôme

Participez à l’Escape Game Mission Industrie dans le cadre de la Semaine de l’Industrie Jeudi 13 novembre, 12h30 Livron-sur-Drôme – Agence CREST Drôme

Début : 2025-11-13T12:30:00 – 2025-11-13T16:00:00

Fin : 2025-11-13T12:30:00 – 2025-11-13T16:00:00

Un Escape Game sur le thème de l’industrie ! Une panne bloque toute la chaîne de production Vous devrez coopérer, résoudre des énigmes et endosser les rôles des métiers de l’industrie pour remettre l’usine en marche. Et pour vous, c’est une opportunité unique de : – Découvrir des métiers et vos postes, – Rencontrer et échanger avec des entreprises du secteur, – Valoriser directement votre candidature.

Accueil dès 13h30 Constitution des équipes – consignes Jeux – Enigmes

