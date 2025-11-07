Participez à notre jobdating à Derval pour découvrir nos métiers et rejoindre nos équipes de production ! Paticeo Derval

Dans le cadre de l’extension de son site de production à Derval (44), Paticeo – acteur majeur du marché de la pâtisserie avec ses marques Ker Cadélac, Maison Colibri, Le Guillou et Maître Louis – vous ouvre ses portes pour un jobdating le vendredi 7 novembre 2025, de 10h à 16h.

L’objectif : recruter des collaborateurs pour renforcer les équipes de production et accompagner le développement de ses capacités industrielles.

Paticeo, créateur de gourmandises depuis 120 ans

Pour vous, la gourmandise n’est pas un vilain défaut, mais plutôt une qualité précieuse que vous cultivez depuis toujours ? Rejoignez Paticeo, l’une des activités du Groupe Roullier, où savoir-faire et passion se conjuguent chaque jour pour offrir des instants de bonheur simples à nos consommateurs à travers nos marques emblématiques : Ker Cadélac, Maison Colibri, Le Guillou et Maître Louis.

Avec près de 1 000 collaborateurs répartis sur 12 sites en France et en Belgique, Paticeo est bien plus qu’une entreprise ; c’est une communauté de créateurs, de faiseurs et de passionnés où chacun met la main à la pâte et joue un rôle clé dans le succès collectif.

Un jobdating au cœur de l’action

Venez découvrir nos ateliers de production, échanger concrètement sur les missions et explorer les perspectives d’évolution au sein de Paticeo.

Lieu : Paticeo – Site de Derval (Zone des Estuaires)

Date : Vendredi 7 novembre 2025, de 10h à 16h

Postes à pourvoir : techniciens de maintenance, conducteurs de ligne, conducteurs de machine

Au programme : visite du site, présentation de l’entreprise et entretiens sur place

✅ Inscription obligatoire avant le 3 novembre

[Lien d’inscription]

Découvrez également toutes les opportunités à pourvoir chez Paticeo sur notre page Carrière.

Des questions au sujet de ce jobdating ? Ecrivez-nous à l’adresse : jobdating.rh@paticeo.com

