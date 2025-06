Participez à notre verre de l’amitié ! Bureau d’Information Touristique Bessines-sur-Gartempe 8 juillet 2025 07:00

Haute-Vienne

Participez à notre verre de l’amitié ! Bureau d’Information Touristique 2 Rue Louis Seyvaud Bessines-sur-Gartempe Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-08

fin : 2025-07-08

Date(s) :

2025-07-08

2025-07-22

2025-07-29

2025-08-05

2025-08-12

Un moment convivial pour bien commencer vos vacances à Bessines-sur-Gartempe ! Vous venez d’arriver et vous avez besoin de conseils pour organiser votre séjour ? Vous aimeriez rencontrer d’autres vacanciers et découvrir les bons plans du coin ? Rejoignez l’équipe de l’Office de Tourisme autour d’un verre de l’amitié ! Au programme accueil chaleureux par votre conseillère en séjour, astuces, bons plans et idées d’activités, échanges entre vacanciers et locaux. Un moment simple et convivial pour démarrer vos vacances du bon pied. Venez nombreux ! Nous avons hâte de vous rencontrer et de partager ce moment avec vous ! .

Bureau d’Information Touristique 2 Rue Louis Seyvaud

Bessines-sur-Gartempe 87250 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 76 09 28 tourisme@montsdulimousin.fr

English : Participez à notre verre de l’amitié !

German : Participez à notre verre de l’amitié !

Italiano :

Espanol : Participez à notre verre de l’amitié !

L’événement Participez à notre verre de l’amitié ! Bessines-sur-Gartempe a été mis à jour le 2025-06-19 par OT Monts du Limousin