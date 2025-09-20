Participez à un atelier créatif en famille ! Musée de Millau et des Grands Causses Millau

Participez à un atelier créatif en famille ! Musée de Millau et des Grands Causses Millau samedi 20 septembre 2025.

Participez à un atelier créatif en famille ! 20 et 21 septembre Musée de Millau et des Grands Causses Aveyron

Gratuit. Réservation obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Atelier créatif en famille au musée

Participez à un atelier créatif en famille, accompagné par une médiatrice qui vous guidera pas à pas.

Musée de Millau et des Grands Causses Place Marechal Foch, 12100 Millau, France Millau 12100 Aveyron Occitanie 0565590108 https://www.millau.fr/que-faire-a-millau/culture/musee [{« type »: « phone », « value »: « 0565590108 »}] Le musée de Millau est au cœur de l’histoire géologique, archéologique, humaine et industrielle de la ville. Le parcours de référence offre un éventail des multiples richesses découvertes sur le territoire : ammonites, fossiles divers, empreintes de dinosaures, un élasmosaure inscrit à la nomenclature internationale, long de près de 4 m ainsi qu’un ichtyosaure d’environ 7 m de long. Groupe des Treilles, culture de l’âge du cuivre. Vie quotidienne et pratiques funéraires à l’époque romaine. La Graufesenque : centre de production de la sigillée gallo-romaine. Vie quotidienne et pratiques funéraires au moyen âge. Millau, capitale du gant, du XVIIIe siècle à la haute couture contemporaine. Costumes de scène et objets personnels de la cantatrice internationale Emma Calvé.

Atelier créatif en famille au musée

© Ville de Millau