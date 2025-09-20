Participez à un atelier de sculpture sur pierre Musée de la Princerie Verdun

Participez à un atelier de sculpture sur pierre Samedi 20 septembre, 09h30 Musée de la Princerie Meuse

Gratuit, sur réservation.

À partir de 16 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T12:00:00

« Gross und klein » est l’une des œuvres présentées dans l’exposition « Correspondance(s) ». Après l’avoir attentivement observée, à vous de réinterpréter cette nature morte en réalisant un bas-relief sculpté dans la pierre.

Atelier animé par Angélique Jung.

Musée de la Princerie 16 Rue de la Belle Vierge, 55100 Verdun, France Verdun 55100 Meuse Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 03 29 86 10 62 »}, {« type »: « email », « value »: « princerie@grandverdun.fr »}] Le musée d’Art et d’Histoire de Verdun est installé depuis 1932 dans cet hôtel particulier du début de la Renaissance, bâti en 1525 par les frères De Musson, restauré après la Grande Guerre et racheté par la ville pour y abriter le musée. Les deux frères, riches chanoines du chapitre de la cathédrale, choisirent l’emplacement de l’ancienne maison habitée par le princier, plus haut dignitaire après l’évêque, d’où le nom de « Princerie ». Ce choix symbolique visait à affirmer la puissance du chapitre cathédral.

© Sonia Rousseau-CAGV