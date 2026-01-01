Participez à un atelier vision board 2026 Monique & Myrtille Paris

Clotilde Puyenchet et Lana Brocante, qui ont lancé leurs ateliers

créatifs Maxi Craftie , proposent cet atelier « vision board 2026 » le samedi 10 janvier chez

Monique & Myrtille. Un vision board, c’est un panneau avec des images qui vous font du bien, des choses que vous vous souhaitez, des mots clés, des photos, des strass (parce que pourquoi pas) ?

Venez avec (ou sans !) votre carnet, elles s’occupent du reste : magazines, papiers, feutres, peinture, colle, pistolet à colle, perles,

boutons, rubans, pompons, stickers, washi tape…

Boissons dispo (café, latte, chocolat chaud, thé, citronnade)

à partir 2,50€

Et si vous faisiez votre vision board pour la nouvelle année qui commence ? Rendez-vous dans un café cosy où crafter en petit comité, avec mille fournitures et un latte réconfortant !

Le samedi 10 janvier 2026

de 14h00 à 17h00

payant

30 € les 3 heures

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 8 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-10T15:00:00+01:00

fin : 2026-01-10T18:00:00+01:00

Date(s) : 2026-01-10T14:00:00+02:00_2026-01-10T17:00:00+02:00

Monique & Myrtille 83, rue Orfila 75020 Paris



