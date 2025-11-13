Participez à un escape game pour découvrir le secteur de l’Industrie Agence TOULOUSE CARTOUCHERIE Toulouse

Début : 2025-11-13T09:30:00 – 2025-11-13T11:00:00

Fin : 2025-11-13T09:30:00 – 2025-11-13T11:00:00

Venez participer à un Escape Game dans le secteur de l’industrie ! C’est un moyen ludique et interactif de découvrir l’Industrie et ses différents métiers ! Si vous êtes en reconversion, en réorientation professionnelle ou curieux d’en apprendre davantage sur le secteur, inscrivez vous! Dans la peau de salariés de l’entreprise MOTIF Industries : les participants ont pour objectif de réamorcer une machine de téléportation… L’Escape Game téléportation est une activité parfaite comme initiation a

Agence TOULOUSE CARTOUCHERIE
31300 Toulouse
Haute-Garonne
Occitania

