Participez à une matinée bien-être dédiée à l’endométriose ! Hôtel Les Terrasses d’Atlanthal Anglet

Hôtel Les Terrasses d’Atlanthal 153 boulevard des Plages Anglet Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-10-11

fin : 2025-10-11

2025-10-11

Prendre soin de soi autrement.

Venez partager une matinée exceptionnelle consacrée à l’endométriose, entre échanges, conseils et bien-être.

Organisé par la thalassothérapie d’Atlanthal, cet événement gratuit et intimiste (30 places seulement) est l’occasion de découvrir le Forfait Endo Privilège, spécialement conçu et pensé pour soulager et accompagner les femmes concernées par cette maladie.

Médecin et spécialiste seront présents pour informer, guider et répondre à vos questions dans une atmosphère chaleureuse et bienveillante.

Une belle opportunité de prendre soin de soi autrement et de repartir avec des clés concrètes pour améliorer son quotidien. .

Hôtel Les Terrasses d’Atlanthal 153 boulevard des Plages Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 52 75 55 info@belha-collection.com

