Participez à une œuvre collective : Escapade d’animaux !, Atelier de Gustave Courbet, Ornans

Informations pratiques

Participez à une œuvre collective : Escapade d’animaux ! Dimanche 20 septembre, 14h00 Atelier de Gustave Courbet Doubs

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

En autonomie ou avec une médiatrice culturelle du Pôle Courbet

Avant ou après votre visite de l’exposition Réalisme animal au musée Courbet, nous vous invitons à exprimer votre créativité et à participer à une oeuvre collective. Ce mobile animalier prendra vie au fil de vos envies et des visiteurs.

Atelier de Gustave Courbet 14 Av du Mal de Lattre de Tassigny, 25290 Ornans, France Ornans 25290 Ornans Doubs Bourgogne-Franche-Comté 0381862288 http://www.musee-courbet.fr Gustave Courbet avait un atelier à Ornans, dans un grenier. Il l’agrandit, puis décida vers 1858 d’établir un atelier plus spacieux à l’entrée ouest de la ville, et de l’accompagner d’un parc allant jusqu’à la Loue. Il fit appel à l’architecte Léon-Marie Isabey qui aménagea un local industriel préexistant et créa une habitation complémentaire en forme de chalet. C’est un bâtiment rectangulaire qui se présente au fond d’une petite cour par son pignon. Le côté gauche conserve les baies d’origine. L’atelier comporte deux salles au sol carrelé, au plafond orné d’oiseaux peints attribués à Courbet. La baie qui relie les deux salles conserve le tympan métallique aux initiales du peintre. La salle antérieure s’orne de deux paysages peints sur la voussure du plafond. Au XXe siècle, le domaine a été démantelé, le chalet a été démoli.

En autonomie ou avec une médiatrice culturelle du Pôle Courbet

© yehor milohrodshyi, unplash