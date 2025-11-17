Participez au Challenge National FORINDUSTRIE 2025 Aix-les-Bains – Agence AIX LES BAINS Aix-les-Bains

Participez au Challenge National FORINDUSTRIE 2025 Lundi 17 novembre, 14h00 Aix-les-Bains – Agence AIX LES BAINS Savoy

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-17T14:00:00+01:00 – 2025-11-17T14:30:00+01:00

Fin : 2025-11-17T14:00:00+01:00 – 2025-11-17T14:30:00+01:00

Découvrez les métiers de la pétrochimie, de l’agroalimentaire et du nucléaire de manière ludique et collaborative. Relevez des défis, explorez des mondes virtuels et rencontrez des professionnels du secteur. Incarnez un personnage et cumulez des points pour remporter le challenge !

Prêt à vivre une expérience immersive ? Venez avec votre smartphone et votre esprit d’équipe !

L’événement se déroulera pendant trois semaines du 17 novembre au 5 décembre 2025

Accès 100% numérique : participez depuis un ordinateur, une tablette ou un smartphone, en totale autonomie, de chez vous ou ailleurs

Rejoignez une équipe animée par 2 conseillères de France Travail

Aix-les-Bains – Agence AIX LES BAINS 73100 Aix-les-Bains Aix-les-Bains 73100 Savoy Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/516988?at_medium=CMP&at_campaign=DSIMonstreuil&at_cmp_indicateur1=PromotionEvenementConseiller&at_cmp_indicateur2=Multicanal&at_cmp_indicateur3=Multidate »}]

Plongez dans l’industrie de demain avec Forindustrie 2025 ! LANCEMENT du défi ! FORINDUSTRIE