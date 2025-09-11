PARTICIPEZ AU CONCOURS CULINAIRE HANDICOOK Agence RENNES CENTRE Rennes

PARTICIPEZ AU CONCOURS CULINAIRE HANDICOOK Agence RENNES CENTRE Rennes Jeudi 11 septembre, 10h00 Ille-et-Vilaine

Vous êtes passionné et expérimenté en cuisine* et vous souhaitez mettre en avant vos compétences professionnelles ? Vous aimez les challenges et relever de nouveaux défis ? Alors inscrivez-vous vite à notre réunion d’information collective qui vous présentera le déroulement du concours culinaire HANDICOOK.Le concours aura lieu dans une grande école « école FERRANDI » au 2 rue de Brest à Rennes le 13 octobre 2025 avec la participation du chef étoilé, Monsieur Michel BRAS.Plusieurs prix sont remis

Agence RENNES CENTRE 35000 Rennes Bréquigny Rennes 35001 Ille-et-Vilaine