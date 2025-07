PARTICIPEZ AU CONCOURS CULINAIRE HANDICOOK Agence RENNES CENTRE Rennes

PARTICIPEZ AU CONCOURS CULINAIRE HANDICOOK Agence RENNES CENTRE Rennes jeudi 18 septembre 2025.

Vous êtes passionné et expérimenté en cuisine* et vous souhaitez mettre en avant vos compétences professionnelles ? Vous aimez les challenges et relever de nouveaux défis ? Alors inscrivez-vous vite à notre réunion d’information collective qui vous présentera le déroulement du concours culinaire HANDICOOK.Le concours aura lieu dans une grande école « école FERRANDI » au 2 rue de Brest à Rennes le 13 octobre 2025 avec la participation du chef étoilé, Monsieur Michel BRAS.Plusieurs prix sont remis pour chacune des productions ainsi qu’un prix spécial « prix de la solidarité » qui récompensera la cohésion d’équipe durant l’épreuve.Concours à destination des personnes en situation de handicap*1 an d’expérience en restauration traditionnelle ou expérience de restauration collective avec un stage en restauration traditionnelle

Présentation du concours culinaireEntretien individuel

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-09-18T10:00:00.000+02:00

Fin : 2025-09-18T12:00:00.000+02:00

1

https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/471020

Agence RENNES CENTRE 35000 Rennes La Pommeraie Rennes 35571 Ille-et-Vilaine