PARTICIPEZ AU CONCOURS CULINAIRE HANDICOOK Rennes – Agence REDON Rennes

PARTICIPEZ AU CONCOURS CULINAIRE HANDICOOK Rennes – Agence REDON Rennes jeudi 18 septembre 2025.

PARTICIPEZ AU CONCOURS CULINAIRE HANDICOOK Rennes – Agence REDON Rennes Jeudi 18 septembre, 10h00 Ille-et-Vilaine

Vous êtes passionné et expérimenté en cuisine* et vous souhaitez mettre en avant vos compétences professionnelles ? Vous aimez les challenges et relever de nouveaux défis ? Alors inscrivez-vous vite à

Vous êtes passionné et expérimenté en cuisine* et vous souhaitez mettre en avant vos compétences professionnelles ? Vous aimez les challenges et relever de nouveaux défis ? Alors inscrivez-vous vite à notre réunion d’information collective qui vous présentera le déroulement du concours culinaire HANDICOOK.Le concours aura lieu dans une grande école « école FERRANDI » au 2 rue de Brest à Rennes le 13 octobre 2025 avec la participation du chef étoilé, Monsieur Michel BRAS.Plusieurs prix sont remis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-09-18T10:00:00.000+02:00

Fin : 2025-09-18T12:00:00.000+02:00

1

https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/471020

Rennes – Agence REDON 35000 Rennes La Pommeraie Rennes 35571 Ille-et-Vilaine