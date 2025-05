Participez au Forum Apprentissage les 10 et 11 juin 2025 – CFA de l’Université Paris-Saclay – En ligne Orsay, 10 juin 2025 07:00, Orsay.

Participez au Forum Apprentissage les 10 et 11 juin 2025 – CFA de l’Université Paris-Saclay 10 et 11 juin En ligne

Ne ratez pas l’opportunité de participer au Forum Apprentissage les 10 et 11 juin 2025 !

Le CFA de l’Université Paris-Saclay vous convie à cet événement entièrement en ligne, pensé pour simplifier la mise en relation entre les entreprises à la recherche d’apprentis·es et les étudiant·es cherchant un contrat d’apprentissage.

Avec le Forum Apprentissage, vous aurez accès à une plateforme numérique dédiée aux entretiens en ligne. Découvrez les nombreuses entreprises participantes et leurs offres d’apprentissage, candidatez et échangez avec leurs recruteur·euses.

Joignez-vous à nous pour deux jours de discussions et de rencontres virtuelles. Le Forum Apprentissage est exclusivement ouvert aux étudiant·es du CFA de l’UPS et à toutes les entreprises proposant des offres d’apprentissage.

Inscrivez-vous dès maintenant pour explorer toutes les possibilités qui s’offrent à vous !

Pour vous inscrire, surveillez votre boîte mail !

Tous les étudiant·es concerné·es recevront par mail un lien d’inscription à la plateforme le 30/05/2025.

Sinon, renseignez-vous auprès de vos Responsables de Formation.

À bientôt !

En ligne Université Paris-Saclay Orsay 91400 Campus Urbain de Paris-Saclay Essonne Île-de-France

