Participez au Forum emploi industries agroalimentaires Le Controis-en-Sologne – Agence BLOIS LAPLACE Cheverny

Participez au Forum emploi industries agroalimentaires Jeudi 6 novembre, 08h00 Le Controis-en-Sologne – Agence BLOIS LAPLACE Loir-et-Cher

Début : 2025-11-06T08:00:00 – 2025-11-06T11:00:00

Fin : 2025-11-06T08:00:00 – 2025-11-06T11:00:00

Forum emploi des industries agroalimentaires. Chaque entreprise vous présentera ses postes à pourvoir : Feuillette, Maison Martin, Ferme de la Motte, SNV, Bel, Compagnie des saveurs, Fromagerie Jacquin, St Michel …etc… Participer au job dating agroalimentaire présente plusieurs avantages. : – Vous rencontrerez directement les recruteurs, facilitant ainsi les échanges et augmentant vos chances de vous faire connaître – Cet événement permet de découvrir une variété d’entreprises du secteur et

Le Controis-en-Sologne – Agence BLOIS LAPLACE 41700 Le Controis-en-Sologne Cheverny 41700 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/510805 »}]

Forum emploi des industries agroalimentaires. 1 jeune 1 solution #TousMobilisés