Participez au Mediterranean Maintenance Forum au Palais Neptune à Toulon Agence TOULON LA RODE Toulon

Participez au Mediterranean Maintenance Forum au Palais Neptune à Toulon Vendredi 28 novembre, 13h00 Agence TOULON LA RODE Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-28T13:00:00 – 2025-11-28T15:00:00

Fin : 2025-11-28T13:00:00 – 2025-11-28T15:00:00

Le Mediterranean Maintenance Forum 2025 est un salon industriel de premier plan, dédié à la maintenance des systèmes complexes. Cet événement vise à rassembler plus de 50 partenaires, dont 40 entreprises leaders du secteur, 800 visiteurs professionnels et 1000 lycéens et étudiants. L’objectif est de promouvoir les innovations pédagogiques, comme le Maintenance Immersive Lab, et de valoriser les compétences d’excellence présentes sur notre territoire. En participant, vous aurez l’opportunité d’as

Agence TOULON LA RODE 83000 Toulon Toulon 83081 Mayol Var Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/523324 »}]

Le Mediterranean Maintenance Forum 2025 est un salon industriel de premier plan, dédié à la maintenance des systèmes complexes. La semaine de l’industrie 1 jeune 1 solution