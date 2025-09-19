Participez au nettoyage de la nature ! Saint-Affrique

Saint-Affrique Aveyron

Ensemble, donnons un grand coup de propre à notre ville et faisons rimer écologie, solidarité et convivialité !

À l’occasion du World Clean Up Day, une grande opération de nettoyage est organisée sur la place de la Gare.

L’objectif est simple mais essentiel récolter un maximum de déchets présents dans la ville pour contribuer ensemble à un environnement plus propre et plus sain.

Ouvert à tous, cet événement citoyen est l’occasion idéale de s’engager en famille ou entre amis. Des pinces seront mises à disposition pour faciliter le ramassage, et tout le matériel nécessaire sera fourni. Un temps convivial vous sera proposé à la fin du ramassage !

Le SYDOM sera également présent avec un stand pour rappeler les bons gestes de tri et répondre aux questions des participants.

Cette action est organisée en partenariat avec la Mission Locale et le Quartier Jeunes de la ville. Une belle manière de faire rimer écologie, solidarité et engagement local ! .

Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie

English :

Together, let’s clean up our city and make ecology, solidarity and conviviality rhyme!

German :

Lassen Sie uns gemeinsam unsere Stadt auf Vordermann bringen und Ökologie, Solidarität und Geselligkeit in Reimform bringen!

Italiano :

Puliamo insieme la nostra città e facciamo in modo che ecologia, solidarietà e convivialità vadano di pari passo!

Espanol :

Limpiemos juntos nuestra ciudad y hagamos que la ecología, la solidaridad y la convivencia vayan de la mano

