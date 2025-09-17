Participez au nouvel achat groupé de kits solaires ! Crozon

Participez au nouvel achat groupé de kits solaires !

Centre culturel L’Améthyste Crozon Finistère

Forts du succès de la première opération organisée en 2024 (148 panneaux commandés, soit environ 60 kWc installés sur le territoire grâce aux citoyens), une deuxième opération d’achat groupé de kits solaires va être relancée pour les particuliers avec quelques nouveautés, dont la possibilité d’associer une batterie au kit.

Ces kits solaires plug-and-play (prêts à brancher) sont une opportunité de participer à la transition énergétique et faire baisser votre facture d’électricité !

Intéressé(e) par l’installation chez vous ? Une réunion d’information ouverte à tous(tes) aura lieu mercredi 17 septembre 2025 à 18h30 au centre culturel L’Améthyste à Crozon.

Michel Ollivier de Solarcoop sera présent avec les Citoyens du Climat et Ener’gence pour présenter ce projet et répondre à toutes vos questions !

Cette opération est organisée par la Communauté de Communes, les Citoyens du climat, Energence, Agence Energie Climat du Pays de Brest et le réseau Taranis qui fédère les structures d’énergie citoyenne en Bretagne. .

Centre culturel L’Améthyste Crozon 29160 Finistère Bretagne +33 2 98 33 15 14

