Participez au Rallye de l’Industrie ! Découvrez des opportunités professionnelles au sein des Fromageries Occitanes à Lanobre ! Lanobre – Agence AURILLAC Lanobre

Participez au Rallye de l’Industrie ! Découvrez des opportunités professionnelles au sein des Fromageries Occitanes à Lanobre ! Lanobre – Agence AURILLAC Lanobre mardi 4 novembre 2025.

Participez au Rallye de l’Industrie ! Découvrez des opportunités professionnelles au sein des Fromageries Occitanes à Lanobre ! Mardi 4 novembre, 08h00 Lanobre – Agence AURILLAC Cantal

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-04T08:00:00+01:00 – 2025-11-04T11:00:00+01:00

Fin : 2025-11-04T08:00:00+01:00 – 2025-11-04T11:00:00+01:00

Participez à une visite immersive dans le secteur de l’agroalimentaire et élargissez vos horizons professionnels ! Cet événement est destiné à tout public souhaitant découvrir les métiers passionnants de ce domaine en pleine expansion. Vous aurez l’occasion de rencontrer des professionnels du secteur, d’assister à des démonstrations et de poser toutes vos questions. Que vous soyez en reconversion, à la recherche d’un emploi ou simplement curieux, cette visite vous permettra de découvrir de nouve

Lanobre – Agence AURILLAC 15270 Lanobre Lanobre 15270 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/495184 »}]

Participez à une visite immersive dans le secteur de l’agroalimentaire et élargissez vos horizons professionnels ! #TousEnImmersion 1 jeune 1 solution