Participez au recueillement place de la République, dix ans après les attentats du 13 novembre 2015 Place de la république Paris

Au lendemain des attentats du 13 novembre 2015, les Parisiennes et les Parisiens avaient été nombreux à se

recueillir sur les lieux du drame, dans les 10e et 11e arrondissements ainsi

qu’au Stade de France (Saint-Denis). Dix ans plus tard, du 8 au 16 novembre,

tout le monde est invité à venir déposer une bougie, une fleur ou un mot aux

pieds de la statue de la République en hommage aux victimes, aux rescapés, à leurs familles, ainsi qu’à tous les héros qui ont été présents à leurs côtés lors de cette funeste nuit. Un geste symbolique de mémoire pour faire battre un peu plus fort le cœur de notre fraternité.

Une expo gratuite

La place de la République accueillera par ailleurs une exposition constituée de clichés réalisés par les photographes de la Ville les jours suivant les attentats, revenant sur les élans de fraternité et de solidarité qui avaient traversé Paris.

Le jeudi 13 novembre, de 18 h à 20 h, vous pourrez également suivre sur écran géant la cérémonie d’hommage retransmise en direct du jardin du 13-Novembre-2015 (Paris Centre).

Les Parisiennes et les Parisiens auront la possibilité de se rassembler sur la place de la République la semaine du 13 novembre pour faire un geste commémoratif et symbolique. Dix ans après, Paris et la France se souviennent.

