« Particule » Spectacle de danse jeune public (à partir de 6mois) – Tiers-Lieu L’Arbre Commes, 11 juin 2025 10:30, Commes.

Calvados

« Particule » Spectacle de danse jeune public (à partir de 6mois) Tiers-Lieu L’Arbre 15 route de Port Commes Calvados

Bienvenue dans notre univers de papier un tas de neige de l’Alaska, un papier de soie froissé, un nuage rigolo, un oreiller moelleux, un morceau de banquise, un peu n’importe quoi, une ombre qui fait peur, le bruit des pas sur la neige… Deux interprètes font vivre le papier, l’habitent et le font danser, juste pour s’amuser. Dans cette création où le papier se déploie, se replie, et se froisse, la danse et la musique invitent à prendre un envol vers des destinations ludiques et poétiques

Par la compagnie Sac de Noeuds

Infos pratiques

Mercredi 11 juin avec une séance à 10h30 et une deuxième à 15h30

Durée 22 minutes tout public, à partir de 6 mois

Adulte 5€

Enfant 3€ gratuit pour les moins de 6 mois

Tiers-Lieu L’Arbre 15 route de Port

Commes 14520 Calvados Normandie +33 2 31 51 88 24 larbre.tiers.lieu@gmail.com

English : « Particule » Spectacle de danse jeune public (à partir de 6mois)

Welcome to our world of paper: a pile of Alaskan snow, crumpled tissue paper, a funny cloud, a fluffy pillow, a piece of ice floe, a bit of anything, a scary shadow, the sound of footsteps on snow… Two performers bring paper to life, inhabiting it and making it dance, just for fun. In this creation where paper unfolds, folds and crumples, dance and music invite us to take flight towards playful and poetic destinations

By Sac de Noeuds

Practical info

Wednesday June 11 with one session at 10:30 a.m. and a second at 3:30 p.m

Running time: 22 minutes: for all audiences, from 6 months upwards

Adults 5

Children: 3 free for under 6 months

German : « Particule » Spectacle de danse jeune public (à partir de 6mois)

Willkommen in unserer Welt aus Papier: ein Schneehaufen aus Alaska, ein zerknittertes Seidenpapier, eine lustige Wolke, ein flauschiges Kissen, ein Stück Eisscholle, ein bisschen irgendwas, ein Schatten, der Angst macht, das Geräusch von Schritten auf dem Schnee… Zwei Darsteller lassen das Papier lebendig werden, bewohnen es und lassen es tanzen, nur um sich zu amüsieren. In dieser Kreation, in der sich das Papier entfaltet, zusammenfaltet und zerknittert, laden Tanz und Musik dazu ein, zu spielerischen und poetischen Zielen abzuheben

Von der Kompanie Sac de Noeuds

Praktische Infos

Mittwoch, 11. Juni mit einer Vorstellung um 10:30 Uhr und einer zweiten um 15:30 Uhr

Dauer: 22 Minuten: Für alle Altersgruppen, ab 6 Monaten

Erwachsene: 5

Kind: 3 kostenlos für Kinder unter 6 Monaten

Italiano :

Benvenuti nel nostro mondo di carta: un mucchio di neve dell’Alaska, carta velina accartocciata, una buffa nuvola, un morbido cuscino, un pezzo di banchisa, un po’ di tutto, un’ombra spaventosa, il rumore dei passi sulla neve… Due performer danno vita alla carta, la abitano e la fanno danzare, per puro divertimento. In questa creazione in cui la carta si dispiega, si piega e si accartoccia, la danza e la musica ci invitano a prendere il volo verso mete ludiche e poetiche

A cura della compagnia Sac de Noeuds

Informazioni pratiche

Mercoledì 11 giugno, uno spettacolo alle 10.30 e un secondo alle 15.30

Durata: 22 minuti: per tutte le età, dai 6 mesi in su

Adulti: 5 euro

Bambini: 3 gratis per i bambini sotto i 6 mesi

Espanol :

Bienvenido a nuestro mundo de papel: un montón de nieve de Alaska, papel de seda arrugado, una nube graciosa, una almohada suave, un trozo de témpano de hielo, un poco de todo, una sombra aterradora, el sonido de pasos sobre la nieve… Dos intérpretes dan vida al papel, lo habitan y lo hacen bailar, sólo por diversión. En esta creación donde el papel se despliega, se pliega y se arruga, la danza y la música nos invitan a emprender el vuelo hacia destinos lúdicos y poéticos

Por la compañía Sac de Noeuds

Información práctica

Miércoles 11 de junio con una función a las 10.30 h y otra a las 15.30 h

Duración: 22 minutos: todas las edades, a partir de 6 meses

Adultos: 5

Niños: 3 gratis para los menores de 6 meses

