Particules d’Eternité Angers
Particules d’Eternité Angers vendredi 27 mars 2026.
Particules d’Eternité
23 rue Saint-Martin Angers Maine-et-Loire
Tarif : 25 – 25 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-27 20:00:00
fin : 2026-03-27
Date(s) :
2026-03-27 2026-03-28
Découvrez Particules d’Eternité à Angers, un spectacle de cirque captivant qui sublime la culture locale ! .
23 rue Saint-Martin Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 81 16 00 info_collegiale@maine-et-loire.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Particules d’Eternité Angers a été mis à jour le 2026-03-01 par Destination Angers