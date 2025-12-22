Partie de cache-cache avec Till et Froll Orbey

Partie de cache-cache avec Till et Froll

Till et Froll vous entraînent dans une chasse au trésor sur skis de fond, une aventure familiale pleine de surprises au Lac Blanc.

Nos deux lutins malicieux Till et Froll vous invitent à vivre une expérience ludique en famille avec cette partie de cache-cache.

Chaussez vos skis de fond (accessible aussi hors neige pendant les vacances de Noël) et à l’aide du livret, laissez-vous guider sur la piste verte du domaine nordique du Lac Blanc, à la recherche des amis de Till et Froll cachés le long du trajet.

Chaque découverte apporte son lot de surprise et d’enthousiasme, transformant votre sortie en véritable chasse au trésor enneigée.

Les enfants adorent fouiller, observer et avancer d’indice en indice, pendant que les parents profitent d’un moment convivial au cœur des paysages hivernaux du Lac Blanc.

Au bout de cette aventure, un coffre mystère vous attend… avec une récompense qui ravira toute la famille.

Une expérience accessible, amusante et parfaite pour vivre un bel après-midi d’hiver dans les Vosges.

Livret de jeu à récupérer au bureau de l’office de tourisme. .

Col du calvaire Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 78 22 78 contact@lac-blanc.com

