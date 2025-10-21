Partie de jeu entre ami.e.s Galerie Ramand Aix-en-Provence

Du 21/10/2025 au 24/01/2026 le mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 11h à 13h et de 14h30 à 18h. Galerie Ramand 8 rue Cardinale Place Saint-Jean de Malte Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Début : Lundi 2025-10-21

fin : 2026-01-24

2025-10-21

La galerie Ramand clôt l’année avec une exposition collective réunissant peintures, dessins et photographies, reflet d’une année de création et de partage. L’ensemble, évolutif et harmonieux, célèbre les moments forts et la diversité de ses artistes.

Au moment où l’année s’achève et qu’une nouvelle se prépare, la galerie Ramand a le plaisir de présenter au public une exposition collective de ses artistes, reflet de douze mois d’échanges et de créativité.

Peintures, dessins et photographies dialoguent sur les murs de la galerie dans un accrochage pensé pour évoluer au fil des semaines. La diversité des formats et des approches artistiques traduit l’énergie singulière de chacun.e tout en composant un ensemble harmonieux, reflet de la dynamique contemporaine rigoureuse qui fait l’identité de la galerie.

Cette exposition prend également une résonance particulière en s’inscrivant comme un clin d’œil à l’année Cezanne à travers un dessin d’Aurélie Sicas, Une partie de jeu entre amies , exposé cet été à la galerie avec d’autres œuvres de Jade Boissin.

Ainsi, cette présentation de fin d’année se veut à la fois un regard rétrospectif sur les moments forts de l’année écoulée et une ouverture lumineuse vers de nouvelles perspectives artistiques. .

Galerie Ramand 8 rue Cardinale Place Saint-Jean de Malte Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 72 42 26 10 contact@galerieramand.com

English :

Galerie Ramand closes the year with a group show of paintings, drawings and photographs, reflecting a year of creation and sharing. The harmonious, evolving whole celebrates the highlights and diversity of its artists.

German :

Die Galerie Ramand beendet das Jahr mit einer Gruppenausstellung von Gemälden, Zeichnungen und Fotografien, die ein Jahr des Schaffens und des Austauschs widerspiegelt. Das sich entwickelnde und harmonische Ensemble feiert die Höhepunkte und die Vielfalt der Künstler.

Italiano :

La Galerie Ramand chiude l’anno con una mostra collettiva di dipinti, disegni e fotografie, che riflette un anno di creazione e condivisione. L’insieme armonioso e in evoluzione celebra i punti di forza e la diversità dei suoi artisti.

Espanol :

La Galerie Ramand cierra el año con una exposición colectiva de pinturas, dibujos y fotografías, reflejo de un año de creación y puesta en común. El conjunto, armonioso y evolutivo, celebra lo más destacado y la diversidad de sus artistas.

