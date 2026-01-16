Partie de pelote à main nue

Trinquet Berria Hasparren Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-18

fin : 2026-01-18

Date(s) :

2026-01-18

Championnat de France à main nue Elite pro en tête à tête. .

Trinquet Berria Hasparren 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 62 02

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Partie de pelote à main nue

L’événement Partie de pelote à main nue Hasparren a été mis à jour le 2026-01-14 par Office de Tourisme Pays Basque