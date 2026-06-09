Partie de pelote à main nue par équipe Hasparren jeudi 18 juin 2026.

Hasparren

Partie de pelote à main nue par équipe

Trinquet Berria Hasparren Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 50 – 50 – 65 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-18

fin : 2026-06-18

Date(s) :

2026-06-18

Master du Berria dans le cadre des fêtes de Saint Jean de Hasparren.

18h master espoir.

19h master élite pro. .

Trinquet Berria Hasparren 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine contact@eventick.eu

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English : Partie de pelote à main nue par équipe

L’événement Partie de pelote à main nue par équipe Hasparren a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de Tourisme Pays Basque