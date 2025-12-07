Partie de pelote Chistera Mur a gauche Ascain

Partie de pelote Chistera Mur a gauche Ascain dimanche 7 décembre 2025.

Mur a gauche Impasse Kiroleta Ascain Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2025-12-07
fin : 2025-12-07

2025-12-07

9h Oihan Matiu Hardoy
10h Gilen Odei St Palais
11h Azkaine Zaharrer Segi   .

Mur a gauche Impasse Kiroleta Ascain 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 00 84  ascain@otpaysbasque.com

