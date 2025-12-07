Partie de pelote Chistera Mur a gauche Ascain
Partie de pelote Chistera Mur a gauche Ascain dimanche 7 décembre 2025.
Partie de pelote Chistera
Mur a gauche Impasse Kiroleta Ascain Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-07
fin : 2025-12-07
Date(s) :
2025-12-07
9h Oihan Matiu Hardoy
10h Gilen Odei St Palais
11h Azkaine Zaharrer Segi .
Mur a gauche Impasse Kiroleta Ascain 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 00 84 ascain@otpaysbasque.com
English : Partie de pelote Chistera
L’événement Partie de pelote Chistera Ascain a été mis à jour le 2025-12-03 par Office de Tourisme Pays Basque