Partie d’Echecs La Loupe
Partie d’Echecs La Loupe mercredi 18 février 2026.
Partie d’Echecs
Place de l’Hôtel de Ville La Loupe Eure-et-Loir
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-18 15:00:00
fin : 2026-02-25 18:00:00
Date(s) :
2026-02-18 2026-02-25
Une partie d’échecs à la Médiathèque de la Loupe ?
Tout public, tout niveau. .
Place de l’Hôtel de Ville La Loupe 28240 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 29 94 37
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A game of chess at the Médiathèque de la Loupe?
L’événement Partie d’Echecs La Loupe a été mis à jour le 2026-02-13 par OTs DU PERCHE