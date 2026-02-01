Partie géante de Loups-Garous Ludothèque Le Cerf Volant Aix-en-Provence
Partie géante de Loups-Garous Ludothèque Le Cerf Volant Aix-en-Provence mercredi 25 février 2026.
Partie géante de Loups-Garous
Mercredi 25 février 2026 de 16h30 à 18h.
Mercredi 22 avril 2026 de 16h30 à 18h. Ludothèque Le Cerf Volant 50 avenue de la Touloubre Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : 3.5 – 3.5 – 3.5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-25 16:30:00
fin : 2026-04-22 18:00:00
Date(s) :
2026-02-25 2026-04-22
Venez faire une Partie Géante du jeu Loup-Garou de Thiercelieux avec vos amis pendant les vacances.Enfants
Notre Ludothécaire jouera le rôle de maître de jeu
– 16 joueurs max
– de 10 à 15 ans
– sur inscription
– une boisson offerte
– PAS DE PARENT ! .
Ludothèque Le Cerf Volant 50 avenue de la Touloubre Aix-en-Provence 13540 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and play a Giant Game of Loup-Garou de Thiercelieux with your friends over the vacations.
L’événement Partie géante de Loups-Garous Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-02-13 par Office de Tourisme d’Aix en Provence