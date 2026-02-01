Partie géante de Loups-Garous Ludothèque Le Cerf Volant Aix-en-Provence

Partie géante de Loups-Garous

Mercredi 25 février 2026 de 16h30 à 18h.

Mercredi 22 avril 2026 de 16h30 à 18h. Ludothèque Le Cerf Volant 50 avenue de la Touloubre Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 3.5 – 3.5 – 3.5 EUR

Début : 2026-02-25 16:30:00

fin : 2026-04-22 18:00:00

2026-02-25 2026-04-22

Venez faire une Partie Géante du jeu Loup-Garou de Thiercelieux avec vos amis pendant les vacances.Enfants

Notre Ludothécaire jouera le rôle de maître de jeu

– 16 joueurs max

– de 10 à 15 ans

– sur inscription

– une boisson offerte

– PAS DE PARENT ! .

Ludothèque Le Cerf Volant 50 avenue de la Touloubre Aix-en-Provence 13540 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Come and play a Giant Game of Loup-Garou de Thiercelieux with your friends over the vacations.

