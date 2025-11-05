PARTIE Théâtre Firmin Gémier / Patrick Devedjian Antony

PARTIE Mercredi 5 novembre, 20h00 Théâtre Firmin Gémier / Patrick Devedjian Hauts-de-Seine

Sur réservation

Début : 2025-11-05T20:00:00 – 2025-11-05T21:00:00

Fin : 2025-11-05T20:00:00 – 2025-11-05T21:00:00

1914-1918.

Pris dans les rouages de la broyeuse idéologique des discours officiels, que reste-t-il de celui qui se voit partir à la guerre ? Que peut-on encore écouter de soi et du monde, à l’orée d’une mythologie patriotique qui ne laisse aucune place au doute ?

Un duo singulier alliant interprétation théâtrale et création sonore invite le public à s’engager pour devenir acteur de l’histoire…

PARTIE raconte l’histoire de Louis, jeune crieur de Paris issu des quartiers populaires et mobilisé en 1914. La pièce est conçue comme un échange épistolaire entre Louis, parti au front, et sa mère Eliane.

Texte et mise en scène : Tamara Al Saadi

Avec : Justine Bachelet et Eléonore Mallo

Création sonore : Eléonore Mallo

Conception technique : Jennifer Montesantos

Costumes : Pétronille Salomé

Regard chorégraphique : Sonia Al Khadir

Théâtre Firmin Gémier / Patrick Devedjian 13 rue Maurice Labrousse 92160 Antony Antony 92160 Hauts-de-Seine Île-de-France

Compagnie LA BASE / Tamara Al Saadi theatrecontemporain

