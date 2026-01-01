Parties communes – Conférence à la Maison de l’Archi IDF Maison de l’architecture Île-de-France Paris

Les parties communes sont souvent reléguées à l’arrière-plan des projets architecturaux mais relèvent des enjeux essentiels : usages quotidiens, sociabilité, qualité d’habiter, mais aussi choix constructifs, économiques et politiques.

À partir de leurs expériences, les invités Catherine Dormoy, architecte et fondatrice de l’agence Catherine Dormoy Architecte, Yannick Beltrando architectes et co-fondateur de l’agence Anyoji Beltrando, viendront chacun·e présenter une partie commune marquante : issue de leurs propres projets ou d’architectures qui les ont durablement influencés.

Escaliers, halls, coursives, paliers ou espaces partagés seront ainsi décortiqués dans leurs dimensions spatiales, constructives et réglementaires, mais aussi dans ce qu’ils produisent en termes de sensations, de souvenirs et d’usages.

Entre analyse architecturale fine et approche plus sensible, presque intime, la discussion sera modérée par les commissaires Aldric Beckmann, architecte, Jean-Philippe Hugron, journaliste, etRosa Naudin, architecte. Une soirée pour penser les parties communes non comme des espaces résiduels, mais comme des lieux fondamentaux du projet architectural et du vivre-ensemble.

Cette conférence, organisée à la Maison de l’architecture Île-de-France, propose de regarder les parties communes comme de véritables objets architecturaux, à la croisée du technique et du vécu.

Le jeudi 29 janvier 2026

de 19h00 à 21h00

gratuit Public adultes.

Maison de l’architecture Île-de-France 148 Rue du Faubourg Saint-Martin 75010 Paris



Afficher la carte du lieu Maison de l'architecture Île-de-France et trouvez le meilleur itinéraire


