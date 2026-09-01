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AGENDA · Haguenau

Parties de Loups-Garous Haguenau

dimanche 20 septembre 2026 · Haguenau

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
16:30:00
Adresse
5 rue du Maréchal Joffre
Ville
67500 Haguenau
Département
Bas-Rhin
Tarif

Haguenau

Parties de Loups-Garous

5 rue du Maréchal Joffre Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-20 16:30:00
fin : 2026-10-04 19:30:00

Date(s) :
2026-09-20 2026-10-04

Venez peupler le village pas si paisible de Thiercelieux ! Animation Loups-Garous : La nuit, les loups tuent. Le jour, le village accuse. Ton rôle est secret… et tout le monde peut mentir. Survivras-tu… ou seras-tu démasqué ?
Venez peupler le village pas si paisible de Thiercelieux !
Animation Loups-Garous :
La nuit, les loups tuent.
Le jour, le village accuse.
Ton rôle est secret… et tout le monde peut mentir.
Survivras-tu… ou seras-tu démasqué ?

Rendez-vous dans votre bar à jeux de société Haguenovien La Mauvaise Joueuse.

JEUDI SOIR = L’animation débutera à 20h30.
Nous demandons aux participants d’arriver à 19h45 au plus tard pour le bon déroulement de l’animation.

DIMANCHE APRES-MIDI = L’animation débutera à 17h.
Nous demandons aux participants d’arriver à 16h30 au plus tard pour le bon déroulement de l’animation.

Merci de préciser :
– le nombre de personnes
– votre horaire d’arrivée
– votre Nom et Prénom
– votre numéro de téléphone

Retrouvez notre super Maître du Jeu pour cette soirée Loups-Garous.
Accès à l’animation = 14 € déductibles des consommations
+ droit d’entrée/abonnement
Ce fonctionnement nous est nécessaire pour nous assurer la prestation de qualité de notre MJ !

Vous aurez un animateur tout au long de la soirée.
1 à 2 partie(s) de Loups Garous selon le nombre de participant.e.s
Boissons et petite restauration en continu.

Au bar à jeux La Mauvaise Joueuse : « On gagne toujours à passer un bon moment ! »

PS: Tous les jeux restent accessibles pendant les animations et les événements !   .

5 rue du Maréchal Joffre Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 90 55 03 47  lamauvaisejoueuse67@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and populate the not-so-peaceful village of Thiercelieux! Werewolf animation: By night, the wolves kill. By day, the village accuses. Your role is secret? and anyone can lie. Will you survive? or will you be found out?

L’événement Parties de Loups-Garous Haguenau a été mis à jour le 2026-09-03 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau

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