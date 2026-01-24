Parties de pelote Trinquet Laduche Ascain
Parties de pelote Trinquet Laduche Ascain dimanche 25 janvier 2026.
Parties de pelote
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Partie de pelote à main nue en trinquet
– 10h ITURRIA Enzo LEIZAGOYEN Raphael NOIZBAIT
– 15h ARRUEBARRENA Gorka ZULUETA Ekhi ERRO BAT
Partie de Pasaka
– 11h ALBISTUR Laurent- EYERAMONO Raphael URRUGNE .
Trinquet Laduche 6206 rue Ernest Fourneau Ascain 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 00 84 ascain@otpaysbasque.com
English : Parties de pelote
