Parties de pelote Trinquet Laduche Ascain

Trinquet Laduche 6206 rue Ernest Fourneau Ascain Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-01-25

fin : 2026-01-25

2026-01-25

Partie de pelote à main nue en trinquet

– 10h ITURRIA Enzo LEIZAGOYEN Raphael NOIZBAIT

– 15h ARRUEBARRENA Gorka ZULUETA Ekhi ERRO BAT

Partie de Pasaka

– 11h ALBISTUR Laurent- EYERAMONO Raphael URRUGNE .

Trinquet Laduche 6206 rue Ernest Fourneau Ascain 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 00 84 ascain@otpaysbasque.com

