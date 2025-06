Partimoine du Haut Berry Exposition d’Aquarelles Henrichemont 29 juin 2025 07:00

Partimoine du Haut Berry Exposition d'Aquarelles Henrichemont

Début : Vendredi 2025-06-29

fin : 2025-07-29

2025-06-29

Venez découvrir cette exposition d’aquarelle où l’artiste Claude Gordet, inspirées des paysages, des édifices et de l’atmosphère du Haut Berry.

Cette exposition d’aquarelle vous fera plonger dans le patrimoine du Haut Berry. Ces œuvres mettent en valeur les couleurs, la lumière et l’âme du territoire à travers un regard artistique sensible et enraciné. .

18250 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 64 01 15

English:

Come and discover this exhibition of watercolors by artist Claude Gordet, inspired by the landscapes, buildings and atmosphere of Haut Berry.

German:

Entdecken Sie diese Ausstellung mit Aquarellen des Künstlers Claude Gordet, die von Landschaften, Gebäuden und der Atmosphäre des Haut Berry inspiriert sind.

Italiano:

Venite a scoprire questa mostra di acquerelli dell’artista Claude Gordet, ispirati ai paesaggi, agli edifici e all’atmosfera dell’Haut Berry.

Espanol:

Venga a descubrir esta exposición de acuarelas del artista Claude Gordet, inspiradas en los paisajes, los edificios y el ambiente de Haut Berry.

