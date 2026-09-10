Informations pratiques

Partir à l’aventure : initiation au jeu de rôle Bibliothèque Maurepas Rennes Samedi 14 novembre, 15h00 Ille-et-Vilaine

Jeux de rôle à la bibliothèque

Accompagnés d’un maître du jeu professionnel, plongez dans une expérience immersive où vous êtes les héros et héroïnes d’aventures frissonnantes. N’hésite pas à t’inscrire avec un ami ou une amie !

Ados à partir de 14 ans.

Réservation conseillée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-11-14T15:00:00.000+01:00

Fin : 2026-11-14T17:30:00.000+01:00

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http://bibliotheques.rennes.fr

Bibliothèque Maurepas 32, rue de la Marbaudais 35000 Rennes Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine

bibliotheque.maurepas@ville-rennes.fr 02 23 62 26 38



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