Partir à l’aventure : initiation au jeu de rôle Bibliothèque Maurepas Rennes
samedi 14 novembre 2026 · Bibliothèque Maurepas · Rennes
Informations pratiques
Partir à l’aventure : initiation au jeu de rôle Bibliothèque Maurepas Rennes Samedi 14 novembre, 15h00 Ille-et-Vilaine
Jeux de rôle à la bibliothèque
Accompagnés d’un maître du jeu professionnel, plongez dans une expérience immersive où vous êtes les héros et héroïnes d’aventures frissonnantes. N’hésite pas à t’inscrire avec un ami ou une amie !
Ados à partir de 14 ans.
Réservation conseillée.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-11-14T15:00:00.000+01:00
Fin : 2026-11-14T17:30:00.000+01:00
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http://bibliotheques.rennes.fr
Bibliothèque Maurepas 32, rue de la Marbaudais 35000 Rennes Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine
bibliotheque.maurepas@ville-rennes.fr 02 23 62 26 38
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