Partir à l’étranger pourquoi pas toi ? Escale Info Capbreton

Partir à l’étranger pourquoi pas toi ? Escale Info Capbreton jeudi 23 octobre 2025.

Partir à l’étranger pourquoi pas toi ?

Escale Info 17 Avenue Georges Pompidou Capbreton Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-23

fin : 2025-10-23

Date(s) :

2025-10-23

Mobilité européenne et internationale.

Tu as plus de 15 ans et tu veux partir à l’étranger?

La Maison de l’Europe des Landes et l’Info Jeunes Macs vous proposent un nouveau temps d’infos sur différents dispositifs de départ à l’étranger.

Sur inscriptions maximum 12 places .

Escale Info 17 Avenue Georges Pompidou Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 02 16 80 84

English : Partir à l’étranger pourquoi pas toi ?

European and international mobility.

Are you over 15 and want to go abroad?

German : Partir à l’étranger pourquoi pas toi ?

Europäische und internationale Mobilität.

Du bist über 15 Jahre alt und möchtest ins Ausland gehen?

Italiano :

Mobilità europea e internazionale.

Avete più di 15 anni e volete andare all’estero?

Espanol : Partir à l’étranger pourquoi pas toi ?

Movilidad europea e internacional.

¿Tienes más de 15 años y quieres irte al extranjero?

L’événement Partir à l’étranger pourquoi pas toi ? Capbreton a été mis à jour le 2025-10-09 par OTI LAS