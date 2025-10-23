Partir à l’étranger pourquoi pas toi ? Escale Info Capbreton
Partir à l’étranger pourquoi pas toi ?
Escale Info 17 Avenue Georges Pompidou Capbreton Landes
Mobilité européenne et internationale.
Tu as plus de 15 ans et tu veux partir à l’étranger?
La Maison de l’Europe des Landes et l’Info Jeunes Macs vous proposent un nouveau temps d’infos sur différents dispositifs de départ à l’étranger.
Sur inscriptions maximum 12 places .
Escale Info 17 Avenue Georges Pompidou Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 02 16 80 84
English : Partir à l’étranger pourquoi pas toi ?
European and international mobility.
Are you over 15 and want to go abroad?
German : Partir à l’étranger pourquoi pas toi ?
Europäische und internationale Mobilität.
Du bist über 15 Jahre alt und möchtest ins Ausland gehen?
Italiano :
Mobilità europea e internazionale.
Avete più di 15 anni e volete andare all’estero?
Espanol : Partir à l’étranger pourquoi pas toi ?
Movilidad europea e internacional.
¿Tienes más de 15 años y quieres irte al extranjero?
