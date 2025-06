Partir en livre 2025 11ème édition « Les animaux fantastiques en Land Art » Bibliothèque Médiathèque de Chamonix Chamonix-Mont-Blanc 16 juillet 2025 14:30

Haute-Savoie

Partir en livre 2025 11ème édition « Les animaux fantastiques en Land Art » Bibliothèque Médiathèque de Chamonix 99 rte de la Patinoire Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-16 14:30:00

fin : 2025-07-16 18:00:00

Date(s) :

2025-07-16

Le festival de littérature jeunesse Partir en livre est de retour pour sa 11ème édition sur le thème « Les animaux et nous ».

Les animaux fantastiques en Land Art, dans le bois du Bouchet, avec la médiathèque de Chamonix.

.

Bibliothèque Médiathèque de Chamonix 99 rte de la Patinoire

Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 53 34 82 mediatheque@cc-valleedechamonixmb.fr

English :

The Partir en livre children’s literature festival is back for its 11th edition on the theme of « Animals and Us ».

Fantastic animals in Land Art, in the Bois du Bouchet, with the Chamonix media library.

German :

Das Kinder- und Jugendliteraturfestival Partir en livre kehrt mit seiner 11. Ausgabe zum Thema « Die Tiere und wir » zurück.

Fantastische Tiere in Land Art, im Bois du Bouchet, mit der Mediathek von Chamonix.

Italiano :

Il festival di letteratura per ragazzi Partir en livre torna per la sua 11ª edizione sul tema « Gli animali e noi ».

Animali fantastici in Land Art, nel Bois du Bouchet, con la mediateca di Chamonix.

Espanol :

El festival de literatura infantil Partir en livre vuelve en su 11ª edición con el tema « Los animales y nosotros ».

Animales fantásticos en Land Art, en el Bois du Bouchet, con la mediateca de Chamonix.

L’événement Partir en livre 2025 11ème édition « Les animaux fantastiques en Land Art » Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2025-06-18 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc