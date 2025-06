Partir en Livre 2025 Atelier « Aqua’zyk » Parc et/ou Salle des fêtes Saint-Amant-de-Nouère 17 juillet 2025 14:00

Charente

Partir en Livre 2025 Atelier « Aqua’zyk » Parc et/ou Salle des fêtes 24 Rte du Meridien Saint-Amant-de-Nouère Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-17 14:00:00

fin : 2025-07-17 17:00:00

Date(s) :

2025-07-17

Jouer avec l’eau ! Fabrication d’une flûte à eau ou harpe aquatique pour explorer le monde fascinant des sons et des mélodies créés par l’eau.

.

Parc et/ou Salle des fêtes 24 Rte du Meridien

Saint-Amant-de-Nouère 16170 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 96 48 56

English :

Playing with water! Build a water flute or water harp to explore the fascinating world of sounds and melodies created by water.

German :

Mit dem Wasser spielen! Baue eine Wasserflöte oder Wasserharfe, um die faszinierende Welt der vom Wasser erzeugten Klänge und Melodien zu erforschen.

Italiano :

Giocare con l’acqua! Realizzate un flauto d’acqua o un’arpa d’acqua ed esplorate l’affascinante mondo dei suoni e delle melodie create dall’acqua.

Espanol :

¡Jugar con agua! Construye una flauta de agua o un arpa de agua y explora el fascinante mundo de los sonidos y melodías creados por el agua.

L’événement Partir en Livre 2025 Atelier « Aqua’zyk » Saint-Amant-de-Nouère a été mis à jour le 2025-06-17 par Office de Tourisme du Rouillacais