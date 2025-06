Partir en Livre 2025 Atelier « tatouages éphémères » Parc et/ou Salle des fêtes Saint-Amant-de-Nouère 10 juillet 2025 14:00

Charente

Partir en Livre 2025 Atelier « tatouages éphémères » Parc et/ou Salle des fêtes 24 Route du Meridien Saint-Amant-de-Nouère Charente

Début : 2025-07-10 14:00:00

fin : 2025-07-10 17:00:00

2025-07-10

On vous invite au calme et à la sérénité par la pratique du dessin méditatif sur corps (bras et main) pour apprendre à calmer son esprit.

Parc et/ou Salle des fêtes 24 Route du Meridien

Saint-Amant-de-Nouère 16170 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 96 48 56

English :

We invite you to calm and serenity by practicing meditative drawing on the body (arm and hand) to learn how to calm your mind.

German :

Wir laden Sie zu Ruhe und Gelassenheit ein, indem wir meditatives Zeichnen auf dem Körper (Arm und Hand) praktizieren, um zu lernen, den Geist zu beruhigen.

Italiano :

Vi invitiamo alla calma e alla serenità praticando il disegno meditativo sul corpo (braccia e mani) per imparare a calmare la mente.

Espanol :

Te invitamos a la calma y la serenidad practicando el dibujo meditativo sobre el cuerpo (brazos y manos) para aprender a calmar la mente.

L'événement Partir en Livre 2025 Atelier « tatouages éphémères » Saint-Amant-de-Nouère a été mis à jour le 2025-06-17