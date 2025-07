Partir en Livre 2025 Lys-Haut-Layon

Partir en Livre 2025 Lys-Haut-Layon mardi 15 juillet 2025.

Partir en Livre 2025

Réseau de bibliothèques de Lys-Haut-Layon Lys-Haut-Layon Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-15

fin : 2025-07-19

Date(s) :

2025-07-15 2025-07-16 2025-07-17 2025-07-18 2025-07-19

Du 15 au 19 juillet, le réseau de bibliothèques de Lys-Haut-Layon vous invite à Partir en Livre à travers diverses animations.

En partenariat avec le Centre socioculturel Le Coin de la Rue, la librairie le Livre à Venir, et Lire et Faire lire, l’événement a pour thème la magie et aura le plaisir de recevoir Audrey Alwett, autrice de référence en bande-dessinée jeunesse fantastique.

AU PROGRAMME

MARDI 15 JUILLET : Médiathèque de Vihiers

15h à 16h et 16h45 à 17h45 Chasse au trésor basée sur la BD jeunesse d’Audrey Alwett Le Grimoire d’Elfie

15h à 18h Jeux de société en continu

MERCREDI 16 JUILLET :

– Bibliothèque de Tigné :

10h30 à 11h30 Initiation aux tours de magie avec Mathieu Magie

– Médiathèque de Vihiers :

15h à 17h Initiation aux tours de magie avec Mathieu Magie

17h à 18 h Spectacle de magie par Mathieu Magie

JEUDI 17 JUILLET : Jardin des familles de Vihiers

15h à 16h Ateliers (créations artistiques, lectures, sieste musicale…)

16h à 17h Spectacle musical Le magicien des couleurs par la Cie théâtre du Petit Pont

17h à 18h Ateliers (créations artistiques, lectures, sieste musicale…)

VENDREDI 18 JUILLET :

– Bibliothèque de Nueil-sur-Layon

10h à 11h Ateliers (créations artistiques, lectures, sieste musicale, …)

11h à 11h45 Spectacle musical Le magicien des couleurs par la Cie théâtre du Petit Pont

– Médiathèque de Vihiers : Rencontre avec Audrey Alwett

15h à 17h Échanges avec le public

17h à 18h Dédicaces

SAMEDI 19 JUILLET : Médiathèque de Vihiers

10h à 12h Partagez un temps magique autour d’espaces sensoriels et de livres

Pour les 0-4 ans

ET AUSSI Les Histoires Magiques

Pendant les animations de rue du Centre socioculturel le Coin de la Rue

Mardi 8 juillet 10h à 12h Camping de Nueil-sur-Layon

Jeudi 10 juillet 10h à 12h Cour de la bibliothèque de Tigné

Mardi 15 juillet 10h à 12h Château Maupassant de Vihiers

Jeudi 17 juillet 10h à 12h Devant la biliothèque des Cerqueux-sous-Passavant .

Réseau de bibliothèques de Lys-Haut-Layon Lys-Haut-Layon 49310 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 75 80 60 mairie@lyshautlayon.fr

English :

From July 15 to 19, the Lys-Haut-Layon library network invites you to take part in Partir en Livre with a variety of events.

German :

Vom 15. bis 19. Juli lädt Sie das Bibliotheksnetz von Lys-Haut-Layon mit verschiedenen Veranstaltungen zu Partir en Livre ein.

Italiano :

Dal 15 al 19 luglio, la rete bibliotecaria del Lys-Haut-Layon vi invita a partecipare a Partir en Livre con una serie di eventi.

Espanol :

Del 15 al 19 de julio, la red de bibliotecas de Lys-Haut-Layon le invita a participar en Partir en Livre con una serie de actos.

L’événement Partir en Livre 2025 Lys-Haut-Layon a été mis à jour le 2025-07-08 par Office de tourisme du Choletais