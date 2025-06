Partir en livre 2025 – Troyes 21 juin 2025 07:00

Aube

Partir en livre 2025 Divers lieux dans Troyes Troyes Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-21

fin : 2025-06-25

Date(s) :

2025-06-21

2025-06-25

2025-06-28

2025-07-02

2025-07-08

2025-07-09

2025-07-10

2025-07-11

2025-07-16

2025-07-17

Rencontres d’auteur, lectures, ateliers créatifs, jeux autour du livre, projection… une multitude d’animations vous attend pour un été placé sous le signe des animaux et nous.



Que vous soyez amateur de petits ou de grands animaux, de contes merveilleux, d’enquêtes, de bricolages, il y en aura pour tous les goûts !

Venez partager des moments de convivialité et d’évasion littéraire en famille.



Laissez-vous embarquer par le pouvoir des histoires !



>> Rencontre avec Mona Leu-Leu

Quand l’imaginaire prend vie !

Illustratrice et autrice jeunesse, Mona Leu-Leu crée des univers colorés et pleins de malice où les personnages prennent vie sous ses crayons.

A travers ses albums, elle invite petits et grands à plonger dans des histoires empreintes de tendresse, d’humour et de fantaisie.

Passionnée par la création sous toutes ses formes, elle aime jouer avec les couleurs, les textures et les émotions pour donner du relief à ses illustrations.

Lors de Partir en Livre, elle partagera son savoir-faire et son imagination débordante à travers des ateliers créatifs.



>> Le programme du 18 juin au 10 juillet 2025

Samedi 21 juin à 17h Les contes du samedi spécial Animaux rigolos

Les bibliothécaires jeunesse partagent leurs histoires préférées d’animaux rigolos !

Centre-ville. +4 ans. Entrée libre.



Mercredi 25 juin de 14h à 16h Rencontre et atelier avec Mona Leu-Leu

Mémory des animaux pour construire son propre jeu de mémoire autour du thème des animaux à partir de formes découpées et dessinées. L’auteure accompagnera chacun des participants dans la création et réalisation d’un set de cartes personnalisé.

Chartreux. 6-12 ans. Sur inscription au 03 25 83 25 40.



Mercredi 25 juin à 16h Méli-Mélo

Vive l’été avec les animaux de la Savane. Venez célébrer l’été avec les animaux de la Savane, en histoires et en chansons !

Centre-ville. +4 ans. Entrée libre.



Samedi 28 juin à 10h15 et 11h Matines et Comptines comme chiens et chats

Histoires, comptines et jeux de doigts pour un moment tout doux avec son petit dans La bulle !

Centre-ville. 0-3 ans. Sur inscription au 03 25 43 56 33.



Mercredi 2 juillet de 13h30 à 17h Mangez, bougez, lisez

Animations en lien avec le sport, la nutrition et la prévention sanitaire proposées en partenariat avec Lecture et loisirs. Mais aussi des lectures autour des animaux.

Point du jour, 2 place de Soët. Entrée libre.



Mardi 8 juillet de 10h30 à 12h et de 13h30 à 17h Les animaux et nous

Lectures et coloriages au jardin !

Jardin des Marots, place Danièle Cousu. Tout public. Entrée libre.



Mercredi 9 juillet de 14h à 17h Les animaux et nous

Venez en famille découvrir des lectures, jeux et activités manuelles.

Place Romain Rolland. Tout public. Entrée libre.



Mercredi 9 juillet de 14h à 16h Rencontre et atelier avec Mona Leu-Leu

Mémory des animaux pour construire son propre jeu de mémoire autour du thème des animaux à partir de formes découpées et dessinées. L’auteure accompagnera chacun des participants dans la création et réalisation d’un set de cartes personnalisé.

Chartreux. 6-12 ans. Sur inscription au 03 25 43 56 33.



Jeudi 10 juillet à 15h Coloriages animés des animaux de la Ferme

Vos coloriages s’animent comme par magie !

Centre-ville. +5 ans. Entrée libre.



Vendredi 11 juillet de 10h30 à 12h et de 15h30 à 17h Les animaux et nous

Lectures et coloriages au jardin !

Jardin de Chevreuse, Square de la Gare. Tout public. Entrée libre.



Mercredi 16 juillet de 13h30 à 17h Mangez, bougez, lisez

Animations en lien avec le sport, la nutrition et la prévention sanitaire proposées en partenariat avec Lecture et loisirs. Mais aussi des lectures autour des animaux.

Sénardes, Place de l’Ane Patoche. Entrée libre.



Jeudi 17 juillet à 15h Coloriages animés des animaux de la Ferme

Vos coloriages s’animent comme par magie !

Centre-ville. +5 ans. Entrée libre. .

Divers lieux dans Troyes

Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 43 56 20 contactmgt@troyes-cm.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Partir en livre 2025 Troyes a été mis à jour le 2025-06-06 par Office de Tourisme Troyes la Champagne