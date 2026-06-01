Partir en Livre 2026 Nos petits et grands héros Centre Socio-Culturel Arc-en-Ciel Cozes mercredi 17 juin 2026.

Cozes

Partir en Livre 2026 Nos petits et grands héros

Centre Socio-Culturel Arc-en-Ciel 8 rue de l’Hôtel de Ville Cozes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17 10:00:00

fin : 2026-07-01 12:00:00

Date(s) :

2026-06-17 2026-06-24 2026-07-01 2026-07-16

Partir en livres 12ième éditions

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Centre Socio-Culturel Arc-en-Ciel 8 rue de l’Hôtel de Ville Cozes 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 90 95 47

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Partir en livres 12th edition

L’événement Partir en Livre 2026 Nos petits et grands héros Cozes a été mis à jour le 2026-06-09 par Royan Atlantique