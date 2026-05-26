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Partir en Livre A la decouverte des héros du quotidien Médiathèque Pierre Fanlac Périgueux

Partir en Livre A la decouverte des héros du quotidien Médiathèque Pierre Fanlac Périgueux

Partir en Livre A la decouverte des héros du quotidien Médiathèque Pierre Fanlac Périgueux mardi 7 juillet 2026.

Lieu : Médiathèque Pierre Fanlac

Adresse : 12 Avenue Georges Pompidou

Ville : 24000 Périgueux

Département : Dordogne

Début : mardi 7 juillet 2026

Fin : mardi 7 juillet 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif : Gratuit

Périgueux

Partir en Livre A la decouverte des héros du quotidien

Médiathèque Pierre Fanlac 12 Avenue Georges Pompidou Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 14:30:00
fin : 2026-07-07

Date(s) :
2026-07-07

Dans le cadre de Partir en Livre.
A la découverte des héros du quotidien.
Gratuit sur inscription, à partir de 6 ans.   .

Médiathèque Pierre Fanlac 12 Avenue Georges Pompidou Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 45 65 45 

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English : Partir en Livre A la decouverte des héros du quotidien

L’événement Partir en Livre A la decouverte des héros du quotidien Périgueux a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Communal de Périgueux

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