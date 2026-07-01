Partir en Livre à la Médiathèque de Baziège, Médiathèque Baziège, Baziège
mercredi 8 juillet 2026 · Médiathèque Baziège · Baziège
Informations pratiques
Partir en Livre à la Médiathèque de Baziège 8 et 15 juillet Médiathèque Baziège Haute-Garonne
Gratuit à partir de 2 ans. Sans inscription.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-08T10:30:00+02:00 – 2026-07-08T11:30:00+02:00
Fin : 2026-07-15T17:00:00+02:00 – 2026-07-15T18:00:00+02:00
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Pour l’évènement national Partir en livre, la médiathèque de Baziège propose au jeune public de découvrir les aventures de nos petits et grands héros !
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La médiathèque sort de ses murs pour proposer des jeux et des lectures pour enfants… directement dans l’herbe !
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Confortablement installés dans les fauteuils, les enfants pourront se laisser emporter par des lectures d’albums.
Gratuit et sans inscription – à partir de 2 ans.
Médiathèque Baziège 31450 Baziège Baziège 31450 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05 61 81 00 52 »}]
Pour l’évènement national Partir en livre, la médiathèque de Baziège propose au jeune public de découvrir les aventures de nos petits et grands héros : jeux, lectures…
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