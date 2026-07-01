Partir en Livre à la Médiathèque de Baziège, Médiathèque Baziège, Baziège

Informations pratiques

Partir en Livre à la Médiathèque de Baziège 8 et 15 juillet Médiathèque Baziège Haute-Garonne

Gratuit à partir de 2 ans. Sans inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-08T10:30:00+02:00 – 2026-07-08T11:30:00+02:00

Fin : 2026-07-15T17:00:00+02:00 – 2026-07-15T18:00:00+02:00

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Pour l’évènement national Partir en livre, la médiathèque de Baziège propose au jeune public de découvrir les aventures de nos petits et grands héros !

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La médiathèque sort de ses murs pour proposer des jeux et des lectures pour enfants… directement dans l’herbe !

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Confortablement installés dans les fauteuils, les enfants pourront se laisser emporter par des lectures d’albums.

Gratuit et sans inscription – à partir de 2 ans.

Médiathèque Baziège 31450 Baziège Baziège 31450 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05 61 81 00 52 »}]

Pour l’évènement national Partir en livre, la médiathèque de Baziège propose au jeune public de découvrir les aventures de nos petits et grands héros : jeux, lectures…

mediatheque baziege