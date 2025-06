‘Partir en livre’ à la Médiathèque de Mouriès Rue du Temple Mouriès 9 juillet 2025 10:30

Bouches-du-Rhône

‘Partir en livre’ à la Médiathèque de Mouriès Mercredi 9 juillet 2025 à partir de 10h30. Rue du Temple Médiathèque La Regalido Mouriès Bouches-du-Rhône

Début : Mercredi 2025-07-09 10:30:00

2025-07-09

Le mercredi 9 juillet à partir de 10h30, la Médiathèque de Mouriès vous invite à découvrir le spectacle « Le Petit Guili » !Enfants

Découvrez l’ouvrage jeunesse « Le Petit Guili » de Mario Ramos autrement, grâce à l’inventivité de la Compagnie Senna’ga et ses marionnettes animaux qui prendront vie le temps d’une représentation dans la fraîcheur du centre culturel.

Un atelier ludique autour de la manipulation d’objet et de l’imaginaire sera animé par Agnès Pétreau, metteuse en scène et interprète du Petit Guili, l’après-midi.

Un goûter clôturera cette journée offerte par la Commune de Mourièset le Département des Bouches-du-Rhône via son dispositif #provenceenscène dans le cadre de Partir en Livre 2025.



10h30 Centre Culture spectacle. Accessible dès 4 ans. Durée 40 min.

15h30 Médiathèque atelier avec Agnès Petreau. Dès 4 ans. En famille. Durée 1h. Suivi d’un goûter.



Gratuit

Uniquement sur réservation auprès de la Médiathèque par mail ou par téléphone .

Rue du Temple Médiathèque La Regalido

Mouriès 13890 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 47 74 65 mediatheque@mairie-mouries.fr

English :

On Wednesday 9 July from 10.30am, the Mouriès multimedia library invites you to discover the show ‘Le Petit Guili’!

German :

Am Mittwoch, den 9. Juli ab 10:30 Uhr lädt die Mediathek von Mouriès Sie ein, das Stück „Le Petit Guili“ zu sehen!

Italiano :

Mercoledì 9 luglio, a partire dalle 10.30, la biblioteca multimediale di Mouriès vi invita a scoprire lo spettacolo « Le Petit Guili »!

Espanol :

El miércoles 9 de julio a partir de las 10.30 h, la mediateca Mouriès le invita a descubrir el espectáculo « Le Petit Guili »

