Partir en Livre AOLAC Chierry Chierry

Chierry

Partir en Livre AOLAC Chierry

1 Rue des Écoles Chierry Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 10:00:00

fin : 2026-06-20 18:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Nos petits et grands héros !

Organisé par Chierry Plaisir de lire en partenariat avec l’AOLAC

Des activités pour petits et grands toute la jorunée!

Le samedi 20 Juin 2026 de 10 à 18h

A partir de 10h

– Dédicaces Juliette et Gabriel les petits héros écrivains, Pierre Commeine

– Expositions 1. Les héros de guerre Lucien Rahir avec Chierry d’hier et d’aujourd’hui et 2. Les h ros de BD

– Les quiz Les quiz Bienvenue , Lucien Rahir, héros de guerre cerisien et Lou et les héros de BD

Avec crêpes! Vente de paella ou coq au vin 7€ part (sur réservation) + Buvette.

11h Robert Prat Projection vidéos Inauguration de la stèle Chierry autrefois.

12h30 Petits et grands héros…tous à l’apéro !

Restauration Paella ou coq au vin et ses pommes de terre grillé aux pommes pain 1 boisson 12 € sur réservation

14h-16h: Atelier dessin BD avec Julien Tieffine, maximum 15 enfants à partir de 8 ans et sur réservation.

A partir de 14h: Vidéo conférence Pierre Commeine et atelier enfant BD avec Sophie et Emie (accès libre)

16h: Robert Prat Projection vidéos Inauguration de la stèle Chierry autrefois.

17h30: Récompenses des chèques lire, 1 BD Lou et 1 bouteille de champagne.

Venez partager une journée littéraire, conviviale et héroique !

RÉSERVATION OBLIGATOIRE POUR LA RESTAURATION ET LES ATELIERS

Nos petits et grands héros !

Organisé par Chierry Plaisir de lire en partenariat avec l’AOLAC

Des activités pour petits et grands toute la jorunée!

Le samedi 20 Juin 2026 de 10 à 18h

A partir de 10h

– Dédicaces Juliette et Gabriel les petits héros écrivains, Pierre Commeine

– Expositions 1. Les héros de guerre Lucien Rahir avec Chierry d’hier et d’aujourd’hui et 2. Les h ros de BD

– Les quiz Les quiz Bienvenue , Lucien Rahir, héros de guerre cerisien et Lou et les héros de BD

Avec crêpes! Vente de paella ou coq au vin 7€ part (sur réservation) + Buvette.

11h Robert Prat Projection vidéos Inauguration de la stèle Chierry autrefois.

12h30 Petits et grands héros…tous à l’apéro !

Restauration Paella ou coq au vin et ses pommes de terre grillé aux pommes pain 1 boisson 12 € sur réservation

14h-16h: Atelier dessin BD avec Julien Tieffine, maximum 15 enfants à partir de 8 ans et sur réservation.

A partir de 14h: Vidéo conférence Pierre Commeine et atelier enfant BD avec Sophie et Emie (accès libre)

16h: Robert Prat Projection vidéos Inauguration de la stèle Chierry autrefois.

17h30: Récompenses des chèques lire, 1 BD Lou et 1 bouteille de champagne.

Venez partager une journée littéraire, conviviale et héroique !

RÉSERVATION OBLIGATOIRE POUR LA RESTAURATION ET LES ATELIERS .

1 Rue des Écoles Chierry 02400 Aisne Hauts-de-France +33 7 68 13 66 92 bibliotheque@chierry.fr

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English :

Our little and big heroes!

Organized by Chierry Plaisir de lire in partnership with AOLAC

Activities for all ages all day long!

Saturday, June 20, 2026, from 10 a.m. to 6 p.m.:

Starting at 10 a.m.:

– Book signings: Juliette and Gabriel, the young author-heroes, Pierre Commeine

– Exhibitions: 1. War Heroes: Lucien Rahir with Chierry of Yesterday and Today and 2. Comic Book Heroes

– Quizzes: The Welcome quizzes, Lucien Rahir, the Cerisien war hero, and Lou and the Comic Book Heroes

With crepes! Paella or coq au vin for sale: €7 per serving (by reservation) + Refreshments.

11 a.m.: Robert Prat: Video screening Inauguration of the Stele Chierry in the past.

12:30 p.m.: Heroes young and old… everyone to the aperitif!

Food: Paella or coq au vin with potatoes apple tart bread 1 drink: 12€ by reservation

2:00–4:00 PM: Comic book drawing workshop with Julien Tieffine, maximum 15 children ages 8 and up, by reservation.

Starting at 2:00 PM: Video conference with Pierre Commeine and children’s comic book workshop with Sophie and Emie (free admission)

4:00 PM: Robert Prat: Video screening of Inauguration of the Stele —Chierry in the past.

5:30 PM: Prizes: book vouchers, 1 Lou comic book, and 1 bottle of champagne.

Come share a literary, friendly, and heroic day!

RESERVATIONS REQUIRED FOR MEALS AND WORKSHOPS

L’événement Partir en Livre AOLAC Chierry Chierry a été mis à jour le 2026-06-11 par Maison du Tourisme Les Portes de la Champagne